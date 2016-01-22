إندونيسيا تستضيف القمة الإسلامية الطارئة حول فلسطين

تستضيف إندونيسيا، (أكبر دولة إسلامية بعدد السكان)، القمة الإسلامية الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول القدس والمسجد الأقصى المبارك، يومي 6و7 آذار المقبل، وذلك بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) وفقا لمصادرها أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أجرى خلال اليومين المنصرمين مباحثات مكثفة مع مسؤولين إندونيسيين وفلسطينيين رفيعي المستوى لمناقشة ترتيبات القمة التي تبحث: تطورات تشهدها القضية الفلسطينية. وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين ومقدساتهم.

وقالت المصادر "إن مباحثات سبق وأن أجراها الأمين العام مع ومسؤولين اندونيسيين، في جاكرتا وجدة، في كانون اول 2015 واليومين المنصرمين، تمخض عنها ترحيب إندونيسيا باستضافة القمة وتحديد موعدها، وذلك بعد أن اعتذار المملكة المغربية.

وشرعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في استعدادات عقد القمة، واستهل الأمين العام ترتيباتها بلقاء جمعه أمس الخميس، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي شارك في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

يشار الى ان الدول الإسلامية وافقت على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عقد قمة استثنائية تخصص لفلسطين والقدس. وسبق لإندونيسيا ان استضافت في كانون اول الماضي المؤتمر الدولي حول القدس والأيام الفلسطينية الثقافية في جاكرتا.