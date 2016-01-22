جدارية للشهيدة مهدية حماد في سلواد

بدأ نشطاء برسم جدارية للشهيدة مهدية حماد، اليوم الجمعة، في المدرسة الثانوية للإناث في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وشارك في رسم الجدارية، كل من النشطاء الثلاثة: محمود حامد، هناء حامد، وصبحي حامد، وذلك بشكل تطوعي وعلى عاتقهم الشخصي بعد الحصول على موافقة المدرسة.

وبين النشطاء أن الهدف من رسم الجدارية هو تذكير لطلبة المدارس على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيدة التي حرمها من الحياة، كما حرم أطفالها من والدتهم، مشيرين إلى أنه إهداء لعائلة الشهيدة وخاصة أطفالها.

وكانت قوات الاحتلال، قامت بتصفية الشهيدة مهدية حماد (39) عاما وهي أم لأربعة أبناء خلال مرورها بالقرب المواجهات التي كانت مندلعة في المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله.

وتذرع الاحتلال أن إطلاق النار على الشهيدة مهدية، جاء بعد اعتقاد الجنود أن الشهيدة تنوي تنفيذ عملية دهس، على الرغم أنها كانت تسير ببطئ.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نجل الشهيدة زكريا حماد (19) عاما قبل عدة أيام بعد مداهمة منزلهم في بلدة سلواد، واعتدت عليه بالضرب أثناء اعتقاله.