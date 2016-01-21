عباس: حاولت لقاء نتنياهو لكنه تهرّب

كشفت القناة العبرية العاشرة اليوم الخميس بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى صحفيين اسرائيليين مؤخراً.

و وفقاً للقناة العبرية، فإن أبو مازن كشف خلال لقاءه بهم ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو رفض عرضاً للقاءه.

و قال عباس: « إن اتصالات جرت، قبل شهرين، بغية عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكنّ مكتب الأخير تهرّب من عقد اللقاء ».



وأضاف عباس في لقائه، المعدّ لمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، أنه لا يحرّض « على عكس ادعاءات الوزراء في حكومة نتنياهو، وأنا أدعوهم أن يظهروا لي أين حرّضت بالتحديد ». حيث شدّد أنه ضد العنف وضد كل سفك الدماء، لكنّه حذّر من « نسيان أن موجة العنف تنبع من غياب أفق سياسي ومسار للسلام ».



وقال عباس إنه يدعم « النضال الشعبي السلمي فقط، وندعو الشعب الفلسطيني كل مرّة للتظاهر دون عنف » وخاطب الإعلام الإسرائيلي بالقول « أنا أسمع بأنكم تدّعون بأني محرض على العنف، وبأني سياسي إرهابي، لكنني أعترض على التحريض، وأدعو لمفاوضات من أجل السلام ».



وأضاف عباس في معرض حديثه "أن كل المنظمات تريد أن تكون هذه الهبّة غير عنيفة، لكن، بكثير من الأسف، العنف مصدره إسرائيل، حيث يتم إطلاق النار حتّى على الأطفال.