الجيش الحر لإسرائيل: قادرون على القضاء على داعش وحزب الله

قالت الإذاعة العبرية العامة إن ممثلين عن ما وصفتها بـ « المعارضة السورية المعتدلة »، وقيادي بالجيش الحر، شاركوا بمؤتمر عقده معهد الأمن القومي « الإسرائيلي » في تل أبيب قبل يومين.

وادعى العقيد عبد الجبار العكيدي خلال مداخلة له من تركيا عبر الفيديو كونفرنس« أن الجيش الحر قادر على القضاء على داعش وحزب الله وفرع القاعدة في سوريا جبهة النصرة، إن توفر الدعم المالي لجنوده ».

وأعرب عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض منذر أقبيق خلال محاضرته التي ألقاها في تل أبيب، أن المعارضة السورية نجحت بنزع الشرعية وإضعاف القوى المتطرفة مثل جبهة النصرة.

ولم يعارض اقبيق القبول بإقامة أكراد سورية دولة مستقلة خاصة بهم خلال إجابته على تساؤل طرحته وزيرة القضاء الإسرائيلي ايلي شاكيد حول موقف المعارضة السورية من حقوق الأكراد بإقامة دولة لهم.