إصابة شابين واعتقال مواطن خلال اقتحام بلدة تل غربي نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال « الإسرائيلي »، صباح اليوم الخميس، بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس واعتقلت مواطناً وسط مواجهات عنيفة أصيب خلالها شابين اثنين.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من أربع دوريات اقتحمت القرية فجر اليوم الخميس وداهمت منزل المواطن اسعد تيسير يامين 41 عاما، وقامت بتفتيشه بالكامل وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله واقتياده إلى معسكر حوارة جنوبا.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم، ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، أصيب خلالها بالرصاص التوتو كل من جهاد ابراهيم احمد اشتية 17 عاما، حيث أصيب برصاصة في اسفل البطن وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب الشاب حامد ابراهيم عوض رمضان 21 عاما، برصاصة توتو في اعلى الفخذ وصفت جراحه بالمتوسطة.