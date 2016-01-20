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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصادر عبرية: إلقاء زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين شمالي الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:27 - 20 يناير 2016
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قالت مصادر عبرية مساء اليوم، ان حافلة للمستوطنين الاسرائليين تعرض لإلقاء زجاجت حارقة قرب مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه لم يبلغ عن وقوع اصابات، مشيرة أنها المرة الثانية على التوالي قد تعرضت لإلقاء الزجاجات.

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