اسرائيل اعتقلت 130 فلسطينياً بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل

أفادت هيئة شؤون الاسرى، في تقرير لها، ان 130 مواطنا فلسطينيا تم اعتقالهم خلال عام 2015، وخاصة خلال الهبة الشعبية الاخيرة، بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم 27 اسيرا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.

وقال التقرير ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى بـ« وحدة سايبر العربية » في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي قد تركزت في محافظة القدس، حيث اصبحت المساهمة التعبيرية عبر الفيسبوك مرهقة للاحتلال وشكلت ضغطا كبيرا عليه،فأخذ يسعى للجم الافواه ومصادرة الآراء وزج النشطاء في السجن واصدار احكام بحقهم.

وقالت الهيئة ان الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية لم يتخذ اي إجراء ازاء عشرات المنشورات والصور التي ينشرها المتطرفون الاسرائيليون ويدعون فيها الى قتل العرب وإعدامهم.

وقد مارست سلطات الاحتلال حملات اعتقال ضد كل من يتعاطف مع الشهداء والاسرى وينشر آراء أو صور على موقع التواصل الاجتماعي.

واعبرت هيئة الاسرى ان هؤلاء الاسرى الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم اسرى رأي وحرية تعبير.

ولجأت حكومة الاحتلال ليس فقط الى اعتقال النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بل الى ابعاد نشطاء عن القدس او منطقة سكنهم او وضعهم تحت الاقامة المنزلية.

وقد تضمنت لوائح الاتهام الموجهة ضد هؤلاء النشطاء تهم مثل التحريض ودعم منظمات ارهابية.