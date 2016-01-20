كلية العلوم التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين تختتم مشروع التعاون المشترك مع وزارة الصحة

اختتمت كلية العلوم التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين مشروع التعاون المشترك مع مديرية صحة الخليل –قسم صحة البيئة ؛حيث يأتي ذلك في اطار سياسة التعاون المشترك التي تنتهجها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي .

وحضر اللقاء كلا من : رئيس جامعة بولتكنك فلسطين الاستاذ الدكتور عماد الخطيب ، ومدير مديرية صحة الخليل الدكتور رامي القواسمي ، ومدير قسم صحة البيئة الدكتور ياسر عيسى وعدد من مفتشي الصحة ، بالاضافة الى الدكتور ايمن سلطان نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير، وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور نور الدين ربيع ، و رئيس قسم الكمياء والاحياء التطبيقية في كلية العلوم الدكتور حاتم سليم ، ومنسق برنامج الاحياء التطبيقية الدكتور فوزي الرازم .

من جهته رحب « الاستاذ الدكتور عماد الخطيب » بالضيوف ، وأعرب عن فخره واعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تربط مديرية الصحة بالجامعة مؤكدا في الوقت عينه ان الجامعة ماضية في تطوير مشروع الريادة وتلبية حاجات المجتمع المحلي ، واشار الدكتور الخطيب الى اهمية الدور الذي تلعبه وزارة الصحة ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني ، كما اكد على دور الطلبة في بناء المجتمع وسلامته الصحية .

وأكد الدكتور الخطيب الى ان الجامعة تتطلع الى المزيد من هذه البرامج المماثلة مع وزارة الصحة وكل المؤسسات بما يسهم في تطوير الوضع الصحي للمجتمع ودعا الى المزيد من التفاعل مع المؤسسات الوطنية.

في السياق ذاته ،اكد الدكتور رامي القواسمي ان هذا التعاون ياتي ضمن سياسة وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية والمحلية لما له من اهمية في زيادة الوعي الصحي وبأهمية الجودة الصحية ، مضيفا ان مديرية الصحة على استعداد دائم وشامل لتلبية كافة طلبات المؤسسات الاكاديمية وبخاصة جامعة البوليتكنك مشيرا إلى ان هذه هي التجربة الاولى للمديرية مع القطاع الحكومي .

من ناحيتها ، أكدت الاستاذة اروى مجاهد مشرفة مختبرات الاحياء التطبيقية في الجامعة انها اقدمت على تصميم خطة مساق مختبر الأحياء الدقيقة خلال الفصل الدراسي الاول المبني على التعلم من خلال خدمة المجتمع Community Based Learning ، حيث تم من خلاله عقد اتفاقية تعاون ما بين الجامعة ووزارة الصحة الفلسطينة -قسم صحة البيئة في مديرية صحة الخليل .كما قدم الدكتور ياسر عيسى بعرض عن عمل مديرية الصحة في الخليل المتعلقة بصحة البيئة مركزاعلى اهمية التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة والتي بات من الصعب الفصل بينهما .

وتخلل اللقاء عرض للدراسة واهدافها واليات العمل التي اتبعتها مديرية الصحة مع الطلبة قدمه المهندس علاء ابو ريان احد مفتشي مديرية الصحة . كما تم عرض اهم النتائج والتوصيات التي خلصت اليها الدراسة والتي أكدت على اهمية التعاون المشترك ما بين المؤسسات التعليمية ووزارة الصحة وضرورة تطوير مهارات الطلبة كما اشارت إلى ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لدراسة احتياجات السوق المحلي الصحية وربطها بالمخرجات التعليمية .

وفي ختام الورشة قدم رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عماد الخطيب درعا تكريميا تسلمه الدكتور رامي القواسمي حيث تشكر المديرية على جهودها الرامية الى التطوير والنهوض بالمجتمع.