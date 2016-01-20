الاحتلال يصدر (28) أمراً إدارياً بحقّ ‫‏أسرى

أصدرت سلطات الاحتلال (28) أمراً إدارياً بحقّ أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن من بينها عشرة أوامر أُصدرت بحقّ أسرى جدد، فيما صدر (18) أمراً بحقّ أسرى قضوا أشهراً وسنوات ضمن الاعتقال الإداري التعسفي.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسرى الذين صدرت بحقّهم الأوامر هم:

1. محمد يحيى امطير، رام الله، 6 شهور تمديد

2. رامي محمد عويوي، الخليل، 6 شهور تمديد

3. محمد أحمد أبو فنونة، الخليل، 3 شهور تمديد

4 كايد فوزي أبو الريش، نابلس، 6 شهور تمديد

5. ابراهيم سلامة سليمان، الخليل، 4 شهور تمديد

6. ابراهيم صافي صوافطة، طوباس، 3 شهور أمر جديد

7. حاتم حافظ شوامرة، الرام، شهران تمديد

8. رسمي جهاد خطيب، الخليل، 3 شهور تمديد

9. مجاهد هيثم قواسمة، الخليل، 3 شهور تمديد

10. أحمد ابراهيم عبيد الله، رام الله، 3 شهور تمديد

11. قتيبة مفيد بلوط، رام الله، 4 شهور أمر جديد

12. ياسر محمد أبو عمر، نابلس، 6 شهور تمديد

13. قيدار رمضان غيث، الخليل، 4 شهور تمديد

14. ابراهيم عبد الرحمن خصيب، رام الله، 3 شهور تمديد

15. براء عوض عودة، قلقيلية، شهران أمر جديد

16. حمزة عبد الفتاح عمر، طولكرم، 6 شهور تمديد

17. أكرم صالح حسين، رام الله، 4 شهور أمر جديد

18. ثائر ضياء الشرباتي، الخليل، 3 شهور أمر جديد

19. سائد ذياب زوارع، البيرة، شهران أمر جديد

20. خالد نضال شافعي، نابلس، 6 شهور أمر جديد

21. عاهد محمد أبو فارة، الخليل، 3 شهور تمديد

22. أسعد محمود مراحيل، نابلس، 6 شهور أمر جديد

23. نور الدين محمد سعدي، جنين، 4 شهور أمر جديد

24. مصعب عبد الناصر شحادة، البيرة، 3 شهور تمديد

25. أمير مفيد فقها، نابلس، 3 شهور تمديد

26. محمد أحمد زيد، رام الله، 6 شهور أمر جديد

27. عوني روحي شريف، نابلس، 3 شهور تمديد

28. عبد الله ابراهيم يحيى، الرام، 3 شهور تمديد