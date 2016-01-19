الارصاد: منخفض مثلج يصل من روسيا الاحد وغزة تكتسي بالبرد

وفقا لتكهنات الارصاد الجوية الاسرائيلية، فيكون الجو الليلة شديد البرودة، اما يوم غدٍ الاربعاء، فتتساقط امطار في معظم ارجاء فلسطين.

و توقعت الأرصاد بأن يكون الجو يومي الخميس والجمعة غائماً جزئيا، اما السبت المقبل، فمن المحتمل أن يضرب فلسطين والاردن ولبنان وسوريا منخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة لحد كبير، ويبدأ تساقط الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط ثلوج على جبل الشيخ.

و يوم الأحد المقبل، تدخل للمنطقة كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من روسيا وتركيا عبر البحر المتوسط ، وستؤدي الكتلة الهوائية الباردة لسقوط امطار غزيرة مصحوبة بحبيبات البرد، حيث أن هناك خشية من حدوث سيول جارفة.

كما تتساقط ثلوج على جبل الشيخ، وقمم جبال شمالي فلسطين والضفة الغربية.

اما في قطاع غزة، فتتساقط امطار وحبيبات برد، ويستمر الجو القارص حتى الاثنين ويكون شديد البرودة، اما الثلاثاء والاربعاء يتواصل تساقط الامطار ولكن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.