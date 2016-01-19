مستشفى « النجاح » يُدخل تقنية تفتيت حصى القنوات المرارية بالليزر

أجرى فريق طبي في مستشفى النجاح الوطني الجامعي عملية نوعية، تمثلت بتفتيت حصى في القنوات المرارية لمريض بواسطة الليزر.

وأوضح استشاري جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس ورئيس قسم الجراحة بالمناظير في المستشفى، الدكتور خالد دمياطي، أن العملية التي تكللت بالنجاح التام، أجريت لمريض في العقد السادس من العمر يعاني من تراكم عدد كبير من الحصى في داخل القنوات المرارية في الكبد، الأمر الذي سبب له آلامًا شديدة والتهابات متكررة وخطيرة.

وأضاف دمياطي أنه تم تنظير قنوات الكبد الداخلية للمريض وفحصها للتأكد من عدم وجود تضيّقات غير طبيعية أو أورام، ومن ثم جرى تفتيت كميات كبيرة من الحصى باستخدام الليزر، واستخراجه كاملاً من داخل الكبد.

وذكر أن الحالات المشابهة والتي لا يتمكن فيها الأطباء من تنظيف حصى القنوات من داخل الكبد بالطرق الجراحية والتنظيرية التقليدية، يضطرون فيها لاستئصال أجزاء كبيرة من الكبد.

وحول تقنية تفتيت الحصى بالليزر، أوضح الدكتور دمياطي أن هذه التقنية مستخدمة بشكل واسع لتفتيت حصى المسالك البولية، وتجرى في قسم المسالك البولية في المستشفى الجامعي منذ زمن، أما استخدامها لتفتيت حصى القنوات المرارية داخل الكبد، فإن ذلك يستخدم في عدة مراكز متقدمة حول العالم، إلّا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء لهذه الطريقة في المراكز الطبية في المنطقة.