تزامنا مع حمله إعلامية لدعمه..الصحافي القيق يواصل إضرابه لليوم 56

اعتصم العشرات من الصحافيين في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينه البيرة وسط الضفة الغربية، تضامنا مع الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق منذ 56.

وجاء الإعتصام بالتزامن مع الاعتصام الأسبوعي للأسرى في مقر الصليب والذي شارك فيه أهالي الأسرى وممثلي الأسرى وعدد من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب.

وقال رئيس الهيئة العليا للأسرى عيسى قراقع إن الأسير القيق لا يزال يعاني من وضع صحي خطير جدا، في ظل عدم تجاوب الإدارة السجون مع مطالبه.

وتابع قراقع لفلسطين اليوم : لا تزال إدارة السجون ترفض أي تفاوض معه أو السماع للمطالبه بالإفراج الفوري عنه وإلغاء قراره الإداري.

وبالتزامن، أطلق مجموعة من الإعلاميين حمله إعلامية بالتزامن مع الاعتصام شاركت فيها عدد من الإذاعات المحلية لمدة ساعة خصصت للحديث عن قضيته.

وبحسب الإعلامية نقاء حامد إحدى المشاركات في الحملة فإن هذه لدعم الأسير المضرب إعلاميا والتعريف به.

وتابعت حامد لفلسطين اليوم: نسعى للتركيز على قضية الزميل القيق من خلال تخصيص أوقات بث للتعريف بقضيته، وبالتالي توسيع نطاق التضامن معه لتسريع حل قضيته بطريقة مشرفة.

وكان القيق أعتقل في 21نوفمبر الفائت من منزله في رام الله وبدأ إضرابه ب25نوفمبر رفضا لإتهامه بالتحريض الإعلامي من خلال عمله الصحافي، حيث يعمل مراسلا صحافيا لفضائية المجد السعودية.



















