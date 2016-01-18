نتنياهو يهاجم السفير الامريكي في « اسرائيل »

رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصريحات التي ادلى بها السفير الامريكي في « اسرائيل »، دان شبيروا والذي اتهم فيها « اسرائيل » بانها تتعامل بشكل مختلف في تطبيق القانون بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو قوله في رده على شبيرو: « ان تصريحات شبيرو مرفوضة، فهي تأتي في يوم قتلت فيه مستوطنة في عتنائيل، و طعنت اخرى في تقوع ».

و أضاف: « إن تصريحات شبيرو غير دقيقة وغير صحيحة، فاسرائيل تطبق القانون بشكل متساوٍ على المستوطنين والفلسطينيين، و أن الجهة المسؤولة عن الجمود في المفاوضات هي السلطة الفلسطينية التي تواصل التحريض وترفض العودة للمفاوضات »، على حد قوله.