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نتنياهو يهاجم السفير الامريكي في « اسرائيل »

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:17 - 18 يناير 2016
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رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصريحات التي ادلى بها  السفير الامريكي في « اسرائيل »، دان شبيروا والذي اتهم فيها « اسرائيل » بانها تتعامل بشكل مختلف في تطبيق القانون بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو قوله في رده على شبيرو: « ان تصريحات شبيرو مرفوضة، فهي تأتي في يوم قتلت فيه مستوطنة في عتنائيل، و طعنت اخرى في تقوع ».

و أضاف: « إن تصريحات شبيرو غير دقيقة وغير صحيحة،  فاسرائيل تطبق القانون بشكل متساوٍ على المستوطنين والفلسطينيين، و أن الجهة المسؤولة عن الجمود في المفاوضات هي السلطة الفلسطينية التي تواصل التحريض  وترفض العودة للمفاوضات »، على حد قوله.

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