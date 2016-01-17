مقتل إسرائيلية عثر عليها آثار طعنات في شقتها بـ« حولون » جنوب تل أبيب

عثرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد على جثة « إسرائيلية » عثر عليها آثار طعنات في شقتها بحولون جنوب تل أبيب.
وقالت القناة العبرية العاشرة، ان السيدة تبلغ من العمر (50) عاماً، مشيرة أن الشرطة الاسرائيلية تجري تحقيقاً في الحادثة
يتبع ...
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