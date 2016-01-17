صحيفة: اجتماع سري للسيسي بالرئاسة للتصدي لـ25 يناير

كشفت صحيفة « الشروق »، الصادرة الأحد، عن اجتماع سري عقده رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية، قبل أيام، بحث فيه وضع خطة تأمين وصفتها بأنها « ذكية »، في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ونقلت « الشروق » عن « مصدر أمني » قوله، إن السيسي عقد اجتماعا موسعا « غير معلن »، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة « خطة تأمين ذكية » للبلاد في ذكرى 25 يناير، بحسب وصف المصدر.