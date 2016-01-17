صحيفة: اجتماع سري للسيسي بالرئاسة للتصدي لـ25 يناير

كشفت صحيفة « الشروق »، الصادرة الأحد، عن اجتماع سري عقده رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية، قبل أيام، بحث فيه وضع خطة تأمين وصفتها بأنها « ذكية »، في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري.
ونقلت « الشروق » عن « مصدر أمني » قوله، إن السيسي عقد اجتماعا موسعا « غير معلن »، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة « خطة تأمين ذكية » للبلاد في ذكرى 25 يناير، بحسب وصف المصدر.
وقال المصدر ذاته إن التقارير الأمنية تستبعد « تنظيم مظاهرات كبيرة من جانب القوى المعارضة في ظل توقيف العديد من النشطاء، الليبراليين والإسلاميين على حد سواء، حتى وإن لم يكونوا من أعضاء جماعة الإخوان، بهدف تفكيك أي شبكة قادرة على الإعداد للمظاهرات يوم 25 يناير ».
وفي سياق مواز، نقلت « الشروق » عن « مصدر سياسي مطلع » قوله، إن السيسي لا يعتزم الإفراج عن أي من النشطاء البارزين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة ضمن العفو الرئاسي المنتظر عن نحو 400 سجين بمناسبة ذكرى الثورة.
وأشار المصدر إلى وجود « اعتراضات حاسمة من جانب جهاز الأمن الوطني » على الإفراج عن أي نشطاء بارزين قبل 25 يناير.