القناة العاشرة: شرطة الاحتلال كانت على بعد أمتار من نشأت ملحم بعد العملية

كشف تقرير مصور بثته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن قوات النخبة من شرطة وأجهزة الاحتلال الأمنية كانوا على بعد بضعة أمتار فقط من الغرفة التي اختبأ فيها نشأت ملحم منفذ عملية « ديزنكوف » في تل أبيب في الأول من جانفي والذي استشهد برصاص الاحتلال، بعد أسبوع من المطاردة والبحث استنفر فيها الإسرائيليون جميع وحداتهم النخبوية.

وقال تقرير القناة العاشرة الذي أعدته مراسلتها « ايالا حسون » يوضح كيف أخفقت شرطة الاحتلال في عملية مطاردة الشهيد نشأت ملحم منفذ عملية تل أبيب، وأنه كان في متناول الشرطة قبل أيام من قتله، لكن الشرطة اقتحمت منزلاً آخر مجاوراً لمخبئه.

وتشير القناة إلى أن مراسلتها حسون كانت هي الأخرى على بعد أمتار فقط من المنزل الذي كان نشأت يختبئ بداخلها، حيث أجرت مقابلة مع والد ملحم وأحد أقربائه، ليتبين لاحقاً أن هذا الشاب هو الذي وفر المسكن والطعام والسجائر لملحم، بحسب إدعاءات تحقيقات أجهزة الاحتلال.

وتؤكد القناة في تقريرها على أن ملحم بدأ يتحول إلى أسطورة عند بعض أبناء قريته، خصوصاً الشباب الصغار الذين أكدوا خلال التقرير أنهم يرون في نشأت شاباً ثائراً دافع عن وطنه ومات شهيداً فداء للوطن، فيما اتهم بعض آخر قوات الاحتلال بتعمد إعدام ملحم على الرغم من قدرتها على اعتقاله.



المصدر: شبكة قدس