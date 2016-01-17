الشعبية: يجب محاكمة رجال الأعمال الفلسطينيين الذين شاركوا الاسرائيلي « ليفي »

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركة رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين للإسرائيلي « رامي ليفي » في مشاريع تجارية، بالجريمة التي تستوجب المحاكمة والمقاطعة لمن تورط في هذه العلاقة المشبوهة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي ، اليوم الأحد، إنه في الوقت الذي تستمر فيه انتفاضة شعبنا في وجه الاحتلال وجرائمه البشعة التي يرتكبها الجنود والمستوطنين، وفي ظل تنامي حملات المقاطعة ضد الاحتلال، تخرج ثلة من أصحاب المصالح لفتح علاقات اقتصادية وتجارية مع الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت « أن هذه العلاقات التطبيعية المشبوهة ما كانت لتتم لولا استمرار التنسيق الأمني بأبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يوفر الضوء الأخضر لهذه العلاقات ».

وطالبت الجبهة القوى والفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه العلاقات المشبوهة وكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما يفتح المجال لتجريمهم ومحاكمتهم ومقاطعتهم على كافة المستويات.