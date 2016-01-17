تقرير:4 شهداء من طلبة المدارس وإصابة 74 آخرين خلال الشهر الماضي

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي، بأن 4 طلبة استشهدوا وأصيب 74 آخرين و3 معلمات ومديرة خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن عدد المعتقلين من بين الطلبة بلغ 37، ومعلماً واحداً، كما تم احتجاز 5 طلبة و7 موظفين من بينهم أربعة معلمين وآذن مدرسة ورئيس قسم، كما تم تأخير 45 معلماً على الحواجز العسكرية للاحتلال وتفتيشهم والاعتداء عليهم بالألفاظ النابية.

وأشارت إلى هدر 1354 حصة تعليمية نتيجة ممارسات الاحتلال وإجراءاته، التي تمثلت بإغلاق الطرق والاقتحامات وتأخير المعلمين على الحواجز وتعطيل المدارس بشكل كلي وجزئي.

وذكرت الوزارة أن عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام بشكل كلي بلغ 8 مدارس بواقع 10 أيام تعليمية؛ حيث أسفر ذلك عن هدر 808 حصص تعليمية، كما بلغ عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام جزئياً 11 مدرسة، بواقع اعتداء على كل مدرسة نتج عنه هدر 532 حصة تعليمية.

وبين التقرير أن 21 مدرسة تعرضت إلى اعتداءات مختلفة، تمثلت بإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع ورش المياه العادمة واقتحام ساحات المدارس وغيرها من الاعتداءات الوحشية بحق المؤسسات التعليمية.

ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق التعليم، منددة بهذه الانتهاكات التي تشكل تهديداً خطيراً للأسرة التربوية، وتعدياً على الحق في التعليم، الذي كفلته المواثيق والأعراف الحقوقية الدولية.