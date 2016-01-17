الطاقة : عدم انتظام ساعات وصل الكهرباء رغم دخول الوقود

أكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين، أن تعطل بعض الخطوط المصرية عن العمل، تتسبب بعدم انتظام ساعات وصل الكهرباء على الرغم من إدخال الوقود لمحطة التوليد.

وقال أبو العمرين في تصريح لوكالة « الرأي »الحكومية إن بعض الخطوط المصرية المغذية للمناطق الجنوبية من القطاع في حالة تعطل حتى الآن، ومع دخول الوقود لمحطة التوليد لن يعود الانتظام على جدول وصل الكهرباء بسبب العجز الذي أوجدته الخطوط المعطلة.

وأضاف أن الثبات على جدول توزيع 8 ساعات وصل، مرهون بإصلاح الخطوط المعطلة وتواصل دخول وقود المحطة.

وسمح الاحتلال اليوم وأمس الجمعة بعد فتح المعبر استثنائياً، بإدخال ما مجموعة 950 ألف لتر من الوقود الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة، وهو ما من شأنه تحسين ساعات وصل الكهرباء لمنازل المواطنين.

ويعاني قطاع غزة منذ ثمانية سنوات من أزمة خانقة في الكهرباء، جراء الحصار المتواصل عليه من قبل الاحتلال.

وتحذر سلطة الطاقة من توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بين الفينة الأخرى، إما بسبب عدم إدخال الوقود أو تعطل الخطوط أو فرض ضريبة « البلو » على الوقود من قبل الحكومة في رام الله.