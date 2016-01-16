الصين تشتري أول شحنة نفط أميركية

كشف مصدر مطلع في شركة الطاقة الصينية « سينوبك » إن الشركة اشترت أول شحنة من النفط الخام الأميركي.

وقال مصدر في شركة « سينوبك »، وهي واحدة من كبرى الشركات النفطية المملوكة للدولة في الصين، لوكالة « رويترز » أمس الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، إن « تصدير النفط من الولايات المتحدة يعد خبراً إيجابياً للسوق العالمية، كما يتيح لمحطات التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنويع احتياطاتها، بشرط تمتع هذا النفط بقدرة تنافسية اقتصادية ».

ورفض المصدر في الشركة الصينية كشف أية تفاصيل عن هذه الصفقة.

ويرى محللون في الأسواق أن تصدير النفط الأميركي في الوقت الحالي لن يدر الأرباح المرجوة على منتجي الخام في الولايات المتحدة، وذلك في ظل الأسعار المتدنية التي بلغها الذهب الأسود في الوقت الراهن.

وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عاما على صادرات النفط.

وتم فرض حظر على تصدير النفط في عام 1975 على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط.

وكانت الشركات الأميركية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط.

وتزايدت الضغوطات على الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير وسط إفلاس شركات النفط الصخري.