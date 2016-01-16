10 أسرى في « مجدو » يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث

يواصل عددٌ من الأسرى المحتجزين في قسم « المعبار » بسجن « مجدو »، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، عقب اعتداء « أمن السجون » التابع للاحتلال عليهم بالضرب وعزلهم في زنازين انفرادية.

وقال الأسير المحرر مجد اشتية، (والذي أفرج عنه مساء الخميس)، إن جنود الاحتلال اعتدوا على الأسرى بالضرب، « وسحبوهم عنوة من ساحة القسم ».

وأوضح المحرر اشتية أن جنود الاحتلال اعتدوا على الأسرى نتيجة رفضهم دخول الغرف، احتجاجًا على تأخر مصلحة السجون في نقلهم إلى الأقسام بالرغم من وجود أماكن متاحة.

وأشار إلى أن إدارة السجون في « مجدو » عاقبت الأسرى الذين تضامنوا مع « الأسرى المعاقبين »، بقطع الكهرباء عنهم ومنعهم من الخروج لممارسة الرياضة، مؤكدًا أن عددًا من أقسام الأسرى قامت بإعادة « وجبات الطعام كخطوة احتجاجية على قمع زملائهم »، وفق اشتية.

وبيّن المحرر مجد اشتية أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ما يقارب العشرة، عرف منهم: (أمير محمد اشتية، وأحمد شلطف، وإسلام بني شمسة، وتوفيق خراز، وكامل حمران).

يُذكر أن قسم « المعبار » في سجن مجدو، يوجد فيه نحو 70 معتقلًا، موزعين على أربع غرف، ويفتقر لأدنى مقومات الحياة، ويعاني الأسرى فيه من قلة الطعام والملابس والأغطية، ويحتجز الاحتلال فيه المعتقلين الذين أنهوا التحقيق وخرجوا من الزنازين، تمهيدًا لنقلهم للغرف.