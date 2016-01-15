شهيدان و 10 إصابات في قطاع غزة

استشهد مواطنان اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الشاب محمد أبو زايد (18 عاماً) استشهد بعد اصابته برصاصة مباشرة في رأسه خلال المواجهات المستمرة شرق البريج.

وأوضح أنه جرى نقل الفتى مصابًا إلى مستشفى « شهداء الأقصى » في المحافظة لتلقي العلاج بحالة خطرة إلا أنه سرعان ما استشهد لصعوبة حالته الصحية.

وفي ذات السياق، استشهد المواطن محمد مجدي قيطة، خلال المواجهات المندلعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن الشهيد قيطة (26 عاماً) من سكان مدينة خانيونس استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن.

وأضافت أن 10 شبان على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة بالعيارات النارية وعدد بالاختناق بقنابل الغاز في مواجهات اندلعت في مناطق التماس.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة في المناطق الشرقية للقطاع.























