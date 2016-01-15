الطقس: أجواء غائمة واحتمال تساقط أمطار

يطرأ اليوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا. ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على مناطق محدودة من البلاد.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس مشمسا، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق خلال ساعات النهار، وباردا خلال ساعات الليل.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تعود وتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية أحيانا.

هذا، ومن المتوقع أن يكون يوم الأحد المقبل هو الفاصل ما بين الأجواء المستقرة والأخرى غير المستقرة والباردة، بحيث تبدأ الأمطار اعتبارا من مساء الإثنين المقبل بالتساقط على المناطق الشمالية من البلاد وتهب رياح قوية محملة بالغبار والأتربة.