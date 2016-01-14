هذه أهم 16 وظيفة للعام 2016

أهم 16 وظيفة يمكن أن يتولّاها المرء عام 2016 ستكون على قاعدة العرض والطلب وعدد إعلانات شركات التوظيف التي تفوق عدد الموظفين المنخرطين في العمل، إضافةً الى النمو الوظيفي والراتب الشهري

و ذكر موقع business insider ان أهم 16 وظيفة يمكن أن يتولّاها المرء عام 2016 ستكون على قاعدة العرض والطلب وعدد إعلانات شركات التوظيف التي تفوق عدد الموظفين المنخرطين في العمل، إضافةً الى النمو الوظيفي والراتب الشهري.

وفي حين أن العديد من الوظائف توجد في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية، إلّا أن هناك أيضاً الكثير من الفرص في مجالات مثل التسويق، والمبيعات والنقل. حتّى إن توافر فرص العمل في المجالات الصناعيّة يؤكد حاجة الشركات للتقدّم التقني حيث إنها تبحث اليوم عن كيفية ملء حاجاتها، سواء كان ذلك يعني صقل المهارات، أو تقديم رواتب أعلى لجذب العمال، أو باستخدام تحليل البيانات لاستهداف المواهب من ذوي المهارات المناسبة.

وهذه هي أهمّ المهن التي لديها أكبر فجوة بين فرص العمل والتعيينات، والتي تتطلّب عادةً الحصول على شهادة جامعية لتولّيها.

• مستحدث مواقع الكترونيّة

• محاسب أو مدقق حسابات

• ممرضة مسجلة

• أمراض النطق واللغة

• مسؤول الشبكة وأنظمة الكمبيوتر

• المعالج المهني

• مهندس صناعي

• معالج فيزيائي

• محلل نظم الكمبيوتر

• مهندس ميكانيكي

• محلل أمن المعلومات

• مدير الخدمات الطبية والصحية

• مطور برامج وتطبيقات

• مدير الموارد البشرية

• مدير المبيعات

• مدير مالي

• صيدلاني

• مدير التسويق

• مدير أنظمة الكمبيوتر والمعلومات