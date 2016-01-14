اعضاء الكنيست العرب غير ملزمين بإدانة العمليات الفدائية

حسمت ما تسمى بــ « لجنة الاخلاق » التابعة للكنيست الصهيوني اليوم « الخميس » قضية شائكة اثارت الكثير من الغضب والتحريض ضد اعضاء الكنيست العرب الذين رفضوا ادانة العمليات المسلحة التي وقعت في اسرائيل او حاولوا التمييز بين تلك التي وقعت داخل الخط الاخضر، والعمليات التي استهدفت مستوطنين بعد ان قررت رسميا ان اعضاء الكنيست العرب غير ملزمين باستنكار او ادانة العمليات، ورفضت اتخاذ أي اجراءات عقابية ضد عضو الكنيست باسل غطاس الذي سبق له ورفض استنكار مثل هذه العمليات .

وجاء في قرار اللجنة المذكورة التي كانت تناقش التماسا قدمته قبل ثلاثة اشهر « سوزي ديم » الناطقة بلسان « هيئة المدن » المتفرعة عن المنظمة اليمينية المتطرفة وتكتل نشطاء حركة « ارض اسرائيل » الذين يقومون داخل الخط الاخضر ضد اعضاء الكنيست العرب الذين يرفضون ادانة العمليات « الارهابية » حسب وصفها « ان غياب الادانة لا يعتبر تحريضا على القتل ».

« قررت اللجنة رفض الشكوى وذلك استنادا لموقفها الاصيل والثابت الرافض لتقييد حرية التعبير السياسي الواسعة التي يتمتع بها اعضاء الكنيست حتى وان صدرت عنهم اقوالا قاسية وتثير الغضب » جاء في نص قرار اللجنة .

وأجمل « فكنين » رئيس اللجنة القرار قائلا « حين يرفض عضو الكنيست الاستجابة لطلب استنكار وإدانة حدث عنيف لم يكن هو من قام به او شريكا فيه فان اقواله لا تشكل أي خرق للقانون ».