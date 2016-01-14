الزعتر أفضل المضادات الحيوية الطبيعية

هل تبحث عن مصدر غذائي يعمل على تعزيز جهاز المناعة، ويقي من نزلات البرد، ويساعد في عملية الهضم ويعالج السعال الديكي، ويهدئ الشعب الهوائية، ويلطفها، ويمنع تصلب الشرايين، ويقوي عضلات القلب، ويسكن الألم ويطهر وينشط الدورة الدموية، ويعالج التهابات المسالك البولية والمثانة، ويشفي من مرض المغص الكلوي، ويخفض الكوليسترول؛ لا تذهب بعيداً؛ فالزعتر يمنحك كل ذلك وأكثر.

ليس هذا فحسب؛ فتناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد لتقوية الذاكرة وسرعة استرجاع المعلومات المخزنة.

ويستهلك الزعتر طازجاً أو مجففاً. ومن الشائع إضافته إلى أنواع السلطة، وعادة ما يضاف إلى الأجبان واللحوم والألبان والخضار لإعطائها نكهة خاصة. ويضاف أيضاً إلى الوجبات الدسمة مثل اللحوم.

أما الزعتر المجفف فيضاف إلى السمك ويدخل في تحضير المناقيش. أما زيت الزعتر فيستعمل للتدليك ضد وجع المفاصل. كما أن منقوع الزعتر (أو مغلي أوراقه) يستعمل ضد الأمراض الصدرية والحنجرة.