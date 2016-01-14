توضيح من وزارة التربية بشأن نظام التوجيهي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، على البدء بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد المقترح بصورة تجريبية، بعد الانتهاء من تقديم امتحان التوجيهي العام الحالي، في ضوء موافقة مجلس الوزراء على البدء به.

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، أن جميع الطلبة المسجلين لامتحان الثانوية العامة لهذا العام سيتقدمون للامتحان وفقاً لما هو مخطط له، وأنها تعمل بشكل اعتيادي لتقديمهم الامتحان كما جرت العادة في السنوات السابقة، وفقاً للترتيبات المعروفة لدى المدارس والطلبة دون أي تغيير، مشيرة إلى أنها ستعلن عن برنامج الامتحان في الوقت القريب.

واشار البيان إلى « أن الوزارة تعمل بشكل حثيث لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة بالامتحان وفق النظام الجديد، وانها ستضع المجتمع الفلسطيني في صورة هذا النظام واجراءاته وتعليماته من خلال مؤتمر صحفي تعد الوزارة لعقده قريباً ».

وأوضحت الوزارة أن التشاور حول النظام الجديد سيشمل كافة أرجاء الوطن بما في ذلك قطاع غزة، وأنها تعمل من خلال لجنة امتحانات واحدة للضفة وغزة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة في صورة ما تخطط له الوزارة بهذا الشأن.