التواصل والإصلاح للجهاد ترعى صلح عشائري شرق غزة

حفاظا على الحياة المليئة بالمحبة والإخوة والتسامح بين أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة واستمرارا لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة, رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم شرق غزة صلحا عشائرياً بين عائلتي ابو عصر وأبو حسنين, تقدم وفد اللجنة الشيخ ابو طارق دردس والشيخ ابو حسن جرادة والشيخ ابو اياد الشامي وعدد من كوادر اللجنة في شرق غزة.

القى الشيخ ابو طارق دردس كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة, وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها, وأكد على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني ودعم انتفاضة الأقصى وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

بدوره ألقى الوجيه ابو نضال حسنين كلمة عائلته شكر فيها لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح, وأكد على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

من جهته الشيخ ابو حسن جرادة ألقى كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على موقفهم من الصلح, وأكد أن لجنته تعمل على حل العديد من الإشكاليات بين المواطنين ونواصل الليل بالنهار لخدمة أبناء شعبنا وان اللجنة حلت خلال العام مئات القضايا الكبيرة والصغيرة, وهذا يصب في وحدة الصف الفلسطيني.

بدوره ألقى الوجيه ابو أيمن ابو عصر كلمة عائلته شكر لجنة التواصل والإصلاح لتدخلها وإنهاء الخلاف بين العائلتين ووجه الشكر لكل من ساهم في إصلاح ذات البين.

وفي ذات السياق رعت اللجنة صلح عشائري بين عائلتي ابو عصر وشويدح, تقدم وفد اللجنة الشيخ ابو طارق دردس والشيخ ابو حسن جرادة وعدد من كوادر اللجنة في المنطقة.

شكر ابو طارق دردس العائلتين على ما أبدوه من تفاهم والعمل بروح الإسلام والعرف والعادة والتسامح وشكر المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح على جهودهم في إنهاء الخلاف بأسرع وقت ممكن, وقدم الشكر إلى مسئول اللجنة العامة الشيخ تحسين الوادية « أبو وسيم » لدوره الكبير في حث جميع اللجان المنتشرة في القطاع على سرعة الحل بين العائلات على أساس شرع الله والعمل ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع وتقديم التسهيلات للجان حتى تعمل بالشكل الجيد والمناسب مع الجميع.