بورصة فلسطين تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها على ارتفاع، وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 530.00 نقطة، أي مرتفعا بـ1.40 نقطة، وهو ما نسبته 0.27% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول 1,555,090 سهما بقيمة إجمالية بلغت 1,836,848.65 دولارا أميركيا، نفذت من خلال 211 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 16 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت ثماني شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، وشركتان أظهرتا انخفاضا في أسعار أسهمهما.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي: فلسطين للاستثمار العقاري بنسبة 5.45%، ومصانع الزيوت النباتية بنسبة 4.95%، والبنك التجاري الفلسطيني بنسبة 2.91%، وبنك القدس بنسبة 1.54%، والعربية الفلسطينية للاستثمار بنسبة 0.9%.

أما الشركتان المنخفضتان في أسعار أسهمهما فهما: بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 2.91-%، والاتحاد للاستثمار والإعمار بنسبة 2.86-%.