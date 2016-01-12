حماس: ما زالنا ننتظر رد الفصائل حول مقترحاتنا بشأن أزمة رفح

أكدت حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، اليوم الثلاثاء، أنها ما زالت بانتظار ردود اللجنة الفصائلية لمعبر رفح حول المقترحات والاستفسارات التي قدمها وفد الحركة للجنة.

وأوضح الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة « حماس » في تصريحٍ صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن ورقة الفصائل هي إحدى الأفكار المطروحة للنقاش، والحركة لم ترفضها وإنما قدمت استفسارات جوهرية وهي بحاجة إلى توضيحات بشأنها من اللجنة الفصائلية.

وعبر أبو زهري عن أسف الحركة لرفض بعض الفصائل المشاركة في الإشراف على المعبر بحجج غير مقنعة، قائلاً: كنا نتوقع منهم المشاركة في خدمة شعبنا بدلاً من الاكتفاء بدور الوساطة » وأكد أن مثل هذا الموقف لن يثني الحركة عن مواصلة دورها مع جميع الفصائل ومكونات المجتمع المدني الفلسطيني بشأن حل أزمة معبر رفح.