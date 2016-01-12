التواصل والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً كبيراً في غرب غزة

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غرب غزة صلحاً عشائرياً بين عائلتي خيال وشاهين، حفاظاً على الحياة المليئة بالمحبة والإخوة والتسامح بين أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة واستمرارا لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة.

تقدم وفد اللجنة مسئول اللجنة غرب غزة الشيخ ابو اشرف الديني ومسئول اللجنة في الوسطى الشيخ ابو محمد الهنداوي والشيخ ابو حمودة العايدي وعدد من كوادر الإصلاح في غرب غزة.

بدأ احتفال الصلح بتلاوة عطرة للقرآن الكريم وتلاها العديد من الفقرات الخطابية, حيث ألقى الشيخ ابو حمودة العايدي كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة, وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها.

بدوره، ألقى ابو المعتز شاهين كلمة عائلته شكر فيها لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح, وأكد على الوحدة الفلسطينية وضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

من جهته الشيخ ابو اشرف الديني ألقى كلمة شكر فيها العائلتين على موقفهم من الصلح , وخص بالشكر عائلة شاهين الكريمة على موقفها من الصلح والعفو, وأكد أن لجنته تعمل على حل العديد من الإشكاليات بين المواطنين ونواصل الليل بالنهار لخدمة أبناء شعبنا وان اللجنة حلت خلال العام مئات القضايا الكبيرة والصغيرة, وهذا يصب في وحدة الصف الفلسطيني.

بدوره ألقى مختار عائلة خيال كلمة عائلته شكر فيها عائلة شاهين على كرمها وتعاملها بروح الإسلام, وشكر لجنة التواصل والإصلاح لتدخلها وإنهاء الخلاف بين العائلتين ووجه الشكر لكل من ساهم في إصلاح ذات البين.