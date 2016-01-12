التجمع الإعلامي يدين اعتقال الصحفي السعدي ويجدد دعوته لإنقاذ القيق

أدان التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الزميل الصحفي مجاهد السعدي مراسل فضائية « فلسطين اليوم » بجنين.

ورأى التجمع في اعتقال الصحفي « السعدي » محاولة جديدة من قبل قوات الاحتلال للنيل من الصحفيين وإرهابهم لثنيهم عن مواصلة رسالتهم ودورهم في نقل معاناة شعبنا وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التي تقترف بحقه.

وأكد التجمع على أن استمرار ملاحقة واعتقال الصحفيين يعتبر انتهاكا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرّم اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم، كما يعتبر مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الصحفي السعدي من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وعاثت في منزله خرابًا.

وفي السياق جدد التجمع الإعلامي دعوته لكافة المؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الزميل الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم التاسع والأربعين على التوالي من خلال الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه قبل فوات الأوان، خاصة في ظل توارد وتواتر المعلومات التي تتحدث عن دخوله في مرحلة الخطر الشديد.