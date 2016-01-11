1% من رواتب الموظفين لصالح منازل الشهداء التي هدمها الاحتلال

أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، أن مجلس النقابة قرر التبرع بنسبة ١٪‏ من رواتب الموظفين لهذا الشهر لصالح ذوي الشهداء الذين هدمت بيوتهم، بحيث يتم تسليم المبلغ للجنة المكلفة في حملة الشهيد مهند الحلبي، وتستمر الحملة لتشمل اعادة البناء لبيوت جميع الشهداء الذين تهدم بيوتهم.

وقال زكارنة: « إن الموظفين جاهزون للتبرع الفوري وبأشكال مختلفة لمواجهة سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا ». وقدر زكارنه المبلغ بـ ١٦ مليون شيقل تجعل ذوي الشهيد الحلبي واخرين يسكنون بيوتهم خلال اقل من ستة اشهر، موضحا في حال شاركت النقابات الاخرى فان المبلغ يصل الى ٩٠ مليون شيقل. وطالب زكارنة الحكومة بتنفيذ هذا القرار اعتبارا من الشهر الحالي وتسليمه للجان التي يثق بها الموظفون، علما ان مجلس النقابة سيفرز ممثل عنه لمتابعة التنفيذ في تلك اللجان بعد اتخاذ محكمة العدل العليا قرارها خلال الاشهر القادمة. وثمن زكارنة قرار تشكيل اللجان والتي بدأت في القدس لتحدي قرار الاحتلال، بحيث تصبح المواجهة جماعية وشعبية وتساهم في الصمود والتحدي.