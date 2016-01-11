شرطة الهند تجبر لصاً على تناول 40 موزة لاستخراج سلسلة ذهبية ابتلعها

قالت صحيفة « 7 سور 7 » البلجيكية إن الشرطة الهندية قامت باستخدام وسيلة مبتكرة لاستعادة سلسلة من الذهب، حيث أرغمت الشرطة أحد اللصوص على تناول 40 موزة للحصول على القطعة المسروقة التى قام بابتلاعها أثناء مطاردتهم له، ومن ناحيته نفى المتهم أن يكون قد سرق الأسبوع الماضى سلسلة كانت ترتديها امرأة تتجول فى أحد شوارع مدينة مومباى لكن كاميرات المراقبة الموجوة بأحد المستشفيات إلتقطته مما أثبت تورطه فى هذه القضية.

ووفقاً للصحيفة البلجيكية أنه تم إجراء الكثير من المحاولات لاستخراج السلسلة الذهبية من أحشائه، مثل عملية غسيل الأمعاء والتى حققت نتائج غير جيدة، ثم تم اقترح إجراء عملية جراحية واستخراجها ولكن الشرطة الهندية رفضت بسبب التكاليف الباهظة للجراحة، بينما فضلت أن تجبر السارق على تناول كميات كبيرة من الموز.

وقال شانكار دانافادى أحد المسئولين فى شرطة بومباى اليوم الاثنين « لقد اضطررنا لإجبار المتهم على تناول عدد كبير من الموز قد يتعدى الـ40 موزة فى يوم واحد، وبالفعل تم خروج السلسلة مع البراز وأجبرناه على غسلها وتعقيمها ».