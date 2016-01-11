الشيخ عدنان يدعو لتجمع وطني يعني بإعادة بناء منازل ذوي الشهداء

دعا الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، لتشكيل تجمع وطني فلسطيني يعنى بإعادة بناء منازل ذوي الفدائيين من الشهداء والأسرى و كل من دفع الثمن لحرية و عزة و كرامة شعبنا.

وأوضح الشيخ عدنان في تصريح لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن هذه الدعوة جاءت استجابة لثقافة « النحن » التي يصدح بها والد الفدائي الشهيد بهاء عليان و لصرخة شقيقه.

وأضاف الشيخ عدنان، أن هذا التشكيل يكون بتعاون كل المستويات الفلسطينية والضغط لتسخير ما لدى شعبنا بسلطته وفصائله ومؤسساته وأهل الخير ومن إمكانات في سبيل ذلك، ووأن يمتد عملها للقدس وفلسطين المحتلة عام1948و غزة والضفة المحتلة.

يذكر، أن حملة شعبية ووطنية انطلقت أمس، بمدينة رام الله لإعادة بناء منزل الشهيد مهند الحلبي، سبقها حملات أخرى في مدن نابلس والقدس، حيث دأب الاحتلال على هدم منازل الشهداء والأسرى.