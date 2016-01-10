الرئيس عباس: مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه وعليه تنسيب رئيس له

أكد الرئيس محمود عباس اعتزازه بالقضاء الفلسطيني، مشدداً على استقلاليته وأن مجلس القضاء الأعلى سيد نفسه.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بحضور مستشاره القانوني حسن العوري.

وبحث الرئيس عباس وضع الجهاز القضائي، مؤكداً على ضرورة ممارسة مجلس القضاء لصلاحياته والاختصاصات التي منحها له القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنسيب رئيس للمجلس له وفق الأصول.

وكانت المحكمة العليا أبطلت قبل نحو شهر مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين علي مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ذلك لعدم دستوريته، ولان قرار تعيينه جاء بمرسوم رئاسي وليس وفق خطوات إدارية دستورية.

وينص القانون الأساسي على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتنسيب رئيس له إلى الرئيس حتى يتم إقراره.