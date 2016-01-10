إطلاق سراح والد وشقيق نشأت ملحم

أطلقت ما تسمى بالمحكمة المركزية الصهيونية في مدينة حيفا اليوم الأحد، سراح والد وشقيق نشأت ملحم، بعد اتفاق بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومحامي العائلة ينص على عدم تمديد اعتقالهم.

واعتقل والد وشقيق نشأت ملحم الأسبوع الماضي بشبهة مساعدته على القتل وإخفاء معلومات عن مكان اختبائه، بالإضافة للتآمر معه والتسبب في قتل مدنيين.

وفي ظل إطلاق سراح والده وشقيقه، لا يزال جثمان نشأت ملحم في معهد الطب الشرعي في أبو كبير، ولم يسلم للعائلة بعد، وقالت مصادر مقربة من عائلة ملحم إن العائلة تريد تشييع الجثمان بجنازة قليلة المشاركين، وتقتصر على أفراد العائلة فقط.

ويوم أمس السبت، مددت المحكمة المركزية في حيفا اعتقال 5 شبان من قريتي عارة وعرعرة، بشبهة مساعدة نشأت ملحم على الهرب والاختباء في قرية عرعرة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشبان الـخمسة خلال عمليات البحث عن نشأت ملحم، بذريعة مساعدته على الهرب، والشبان الخمسة من سكان قريتي عارة وعرعرة في منطقة وادي عارة، واثنان منهم من أقاربه.

المصدر :عرب48