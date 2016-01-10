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في المانيا ..العمل 8 ساعات أصبح من الماضي

  • فلسطين اليوم
  • 06:08 - 10 يناير 2016
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أعربت إنجريد شميت رئيسة محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا بأن التحديد التقليدي ليوم العمل بثماني ساعات أصبح لا حاجة له في عالم العمل الرقمي.

وعزت شميت وجهة نظرها إلى أن عالم العمل الرقمي لا يعتمد على مواعيد دوام ثابتة ومن ثم فإنه يشمل كل النماذج الممكنة لمواعيد الدوام.

وتابعت شميت أن قانون مواعيد العمل يسمح في الوقت الراهن بالمزيد من المرونة.

يذكر أن قانون العمل ينص على ضرورة منح العامل راحة لمدة 11 ساعة على الأقل متصلة بين كل يومي عمل، ورأت شميت أن هذه الراحة التي ينص عليها القانون للعامل بعد إتمامه ساعات عمله اليومي، تعد من الأمور المثيرة للجدل. ويحث العاملون على تخفيف القانون الخاص بساعات العمل.

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