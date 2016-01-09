حملة شعبية كبيرة في « رام الله » للتبرع لبناء منزل مفجر « انتفاضة القدس » الشهيد مهند الحلبي

استنفرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين منذ صباح اليوم السبت كافة عناصرها ولجانها النقابية والطلابية لمساندة ومساعدة عائلة الشهيد البطل مهند الحلبي.

وقد تعرض منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي للهدم من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وقد شارك في حملة المساندة لجان شعبية ومؤسسات خيرية ونقابية وكتل طلابية وأهالي شهداء انتفاضة القدس الذين أكدوا جهوزيتهم التامة للوقوف على صناديق التبرع والتعاضد مع عائلة الشهيد الحلبي.

وستنطلق الحملة غدا الساعة العاشرة صباحاً من ميدان ياسر عرفات برام الله، إضافة إلى ان لجان فرعية ستنطلق أيضاً للتواصل مع رجال الأعمال والشخصيات التجارية والصناعية والمهنية والتنسيق مع الوزارات والمساجد بهدف جمع التبرعات وفقاً للقانون بهدف إعادة بناء منازل الشهداء التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته أكد احمد العوري أن حملة التبرعات ستنطلق غداً الأحد من دوار المنار في رام الله لتلقي التبرعات لبناء بيت الشهيد مهند الحلبي.

وأوضح أن التبرع سيكون لكافة البيوت التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والتي من المتوقع أن يتم تدميرها أيضاً.

وأكد العوري لفلسطين اليوم أن الحملة تم مباركتها من محافظ رام الله مشدداً على أنها لم تأخذ أي صفة رسمية بل صفة شعبية، مشيراً إلى أن يوم الاثنين والثلاثاء ستنطلق حملة طلابية للتبرعات داخل جامعة بيرزيت.

وقد شهدت مدينة نابلس في الضفة المحتلة أول عمل شعبي لصندوق التبرعات لبناء منازل الشهداء التي يتم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ثم انطلقت الحملة في مخيم عناتا وشعفاط في القدس المحتلة.