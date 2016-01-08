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واللاه العبري : عينة من الحمض النووي DNA الخاص بـ « ملحم » ساعدت في تتبعه

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 18:44 - 08 يناير 2016
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كشف موقع واللاه العبري مساء اليوم، عن معلومة جديدة ساعدت في متابعة منفذ عملية تل أبيب.

وأوضح الموقع أن، عينة من الحمض النووي DNA ، الخاص بنشأت ملحم في مكان تنفيذ العملية تم سحبها و التي كان لها الدور الفعال في متابعته.

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