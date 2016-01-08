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حماس تنعى الشهيد ‫‏نشأت ملحم‬

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:51 - 08 يناير 2016
نشات ملحم نشات ملحم
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد نشأت ملحم الذي ارتقى مساء اليوم الجمعة في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمسجد في بلدة عرعرة بالداخل المحتل عام 48 بعد مطاردة استمرت 8 أيام .

وأوضحت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، « أن الشهيد البطل نشأت ملحم الذي اربك دولة الاحتلال لأكثر من أسبوع متواصل بعد ان حطم أسطورة القبضة الأمنية التي يتفاخرون بها ونفذ عمليته في عقر دارهم بكل ثبات وسكينة وابداع .

وأضاف البيان » نشأت هو مثال الفلسطيني الحر الذي يضحي بنفسه دفاعا عن شعبه وانتصارا لقضيته , وهو ببطولته يؤكد على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده. وعلى الموقف الفلسطيني العام الداعم لمشروع المقاومة « .

وأكدت حماس أن دماء الشهداء ستبقى نبراسا للأجيال للسير على ذات الطريق.

يذكر أن الشهيد ملحم هو منفذ عملية شارع »ديزنغوف« في مستوطنة » تل ابيب" والتي أسفرت عن مصرع جنديين صهاينة وإصابة 10 آخرين بينهم 4 في حالة الخطر.

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