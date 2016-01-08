تل أبيب تعلن حالة التأهب بعد ورود معلومات عن عملية

رفعت الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم حالة التأهب القصوى في منطقة « غوش دان » في أعقاب ورود معلومات عن إمكانية تنفيذ عملية ، وكثفت الشرطة من نشاطا بحثاً عن مشتبهين بتنفيذ عمليات، وقامت بإخلاء جميع المدارس في المدينة.

وأشار موقع « واللا » العبري إلى أن الشرطة « الإسرائيلية » نصبت العديد من الحواجز الشرطية على الطرقات في مدينة تل أبيب ومحيطها وتقوم بتفتيش المركبات، وجاء في إعلان الشرطة بأن هذا التأهب جاء لمعرفة مدى استعداد قوات الأمن « الإسرائيلي » في منطقة جوش دان.

ونقلت وسائل الاعلام عن الشرطة تأكيدها أنه لا يجري الحديث عن انذار إنما عن فرضية عمل قوات الأمن.