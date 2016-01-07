أوروبا غير راضية عن جهود تركيا لاحتواء اللجوء

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لاحظ نتائج أولية مشجعة من الجانب التركي في خطة العمل المشتركة لتخفيف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، لكنه ما زال غير راض بشكل كامل نظرا لاستمرار وصول أعداد كبيرة منهم.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا للمساعدة في تخفيض أعداد اللاجئين الوافدين إليه، بعد إبرام اتفاق بين بروكسل وأنقرة أواخر العام الماضي لكي تستوعب تركيا المزيد من الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في سوريا.

وقال تيمرمانز في مؤتمر صحفي « الفيصل بالطبع هو انخفاض الأعداد. نحن جميعا ملتزمون في إطار خطة العمل المشتركة بأن نخفض الأعداد ومن الواضح للغاية في الأسبوعين الماضيين أن الأعداد مازالت مرتفعة نسبيا وبالتالي ما زال هناك الكثير من العمل في هذاالمجال ».

وأضاف « إن تعاوننا إيجابي مع السلطات التركية. سنستمر في مناقشة سبل تحسين فعالية عملياتهم. شهدنا نتائج أولية مشجعة لكننا بعيدين جدا عن الرضا ».