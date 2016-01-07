شهود عيان: المعتدى على مركز الشرطة الفرنسية كان يردد « الله أكبر »

نقلت صحيفة « لو باريزيان » الفرنسية رواية أحد شهود العيان على واقعة محاولة اقتحام رجل لمقر شرطة في الدائرة الثامنة عشر، وتم قتله على يد رجال الشرطة الفرنسية، حيث قالت سهيلة وشقيقتها الكبرى شهرزاد مواطنتان فرنسيتان يسكنان في منزل مقابل لمركز الشرطة، « في تمام الساعة 11:40 دقيقة سمعنا صوت ثلاث أعيرة نارية بالقرب من المنزل ويليها تكبير »الله أكبر« بصوت مرتفع للغاية.

وتكمل الشقيقتان روايتهما بأنهما توجها على الفور على النافذة لمشاهدة ما يجرى تحت منزلهم، وخاصة أن الشرطة كانت تطلق له نداءات تحذيرية بالتوقف عما يفعله، ولكنهم طالبوننا بالدخول إلى المنزل حفاظاً على أرواحنا، وبعض أقل من دقيقتين كانت الشرطة قتلته، ونشرت الشرطة أفرادها في مختلف الأماكن في الحى إضافة إلى اعتلاء بعض البنايات.

ووفقاً لصحيفة »لو باريزيان« فإن الشرطة الفرنسية قالت إنه ربما لا يتصل الحادث بالإرهاب، حيث إننا وجدنا القتيل يرتدى ما يشبه بالحزام الناسف، ولكن بعد فحصه من قبل الجهات المختصة تبين أنه »مزيف".