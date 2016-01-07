الذهب يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع

صعد الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني، الذي أثر سلبا على أسواق الأسهم وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

وتمسك الذهب بمكاسبه بعد نشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي قرر فيه صناع السياسة رفع أسعار الفائدة، إذ أظهرت المحاضر بعض المخاوف من بقاء التضخم عند مستوياته المتدنية المحفوفة بالمخاطر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1093.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:55 بتوقيت غرينتش مقتربا من أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر حين بلغ 1095.30 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 1.3% ليبلغ عند التسوية 1091.90 دولار للأوقية قبل نشر محاضر اجتماع المركزي.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا هذا العام وإن كان عدد الزيادات لا يزال محل نقاش.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية لليوم الخامس على التوالي، الأربعاء، إذ أذكت الصين المخاوف بشأن اقتصادها بالسماح بمزيد من التراجع لليوان، كما زاد اختبار نووي أجرته كوريا الشمالية المخاوف السياسية المتنامية.

وزادت الفضة 0.4% إلى 14.02 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.5% إلى 874.75 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 4.8% إلى 508.50 دولار للأوقية مسجلا أكبر خسائره في 4 أشهر.