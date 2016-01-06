بنك فلسطين يقدم رعايته لمعسكر تدريبي لنادي أهلي الخليل في العاصمة التشيلية سنتياغو

يستعد نادي أهلي الخليل بطل كأس فلسطين 2015 لملاقاة نادي الجالية الفلسطينية في تشيلي « بلستينو » يوم السبت القادم الموافق 09/01/2016 في الساعة العاشرة صباحا على ملعب مونيكبال دي لا سيستيرنا في العاصمة التشيلية سنتياغو.

ويقيم نادي أهلي الخليل منذ عدة أيام معسكراً تدريبياً برعاية من بنك فلسطين، بهدف تكريس التواصل مع الجالية الفلسطينية في تشيلي، وتعميق العلاقات الرياضية ما بين النوادي والفرق الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه، وتأتي رعاية البنك للمعسكر التدريبي واللقاءات الرياضية، انطلاقاً من رؤيته بتعزيز مستوى الرياضيين الفلسطينيين ولاعبي كرة القدم، واكسابهم مهارات عملية وخبرات متطورة.

ويعد نادي بلستينو الرياضي من الأندية المهمة على مستوى قارة أمريكا اللاتينية التي أظهرت قدرة للوصول الى بطولات أمريكا الجنوبية، بمستوياتها المختلفة. حيث حصل النادي في العام 2015 على مرتبة الوصيف في الدرجة الممتازة على مستوى جمهورية تشيلي. كما حقق العام 2014 بطولة الجمهورية وتأهل الى بطولة دول أمريكا اللاتينية. وهو ناد يعمل منذ عدة سنوات برعاية رئيسية من بنك فلسطين.

أما نادي أهلي الخليل فقد حصل العام الماضي على كأس بطولة فلسطين 2015 بعد فوزه على اتحاد الشجاعية في مباراة الاياب في ملعب الحسين بمدينة الخليل، ويلعب النادي ضمن الدرجة الممتازة في فلسطين برعاية رئيسة من بنك فلسطين أيضاً.