الاحتلال يهدم مسجد قرية رخمة في النقب

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاربعاء، مسجد قرية الرخمة (غير المعترف بها) في النقب المحتل، بعد اغلاق المنطقة ومنع السكان من الاقتراب للمكان.

وقال النائب العربي في الكنيست طلب ابو عرار انه بذل جهودا لمنع هدم المسجد، الا ان السلطات الاسرائيلية لم تستجب وشرعت بهدمه.

وعقب النائب طلب ابو عرار، على هدم المسجد :« سلطات الاحتلال تعمل بكل ما بوسعها للضغط على السكان من اجل تفريغ الارض من العرب، وتهجيرهم، وهدم المسجد اليوم والمساجد بشكل عام في منطقة النقب، هي حرب على الاسلام، ويأتي في اطار الحرب الدينية التي تعمل »اسرائيل« على تأجيجها في المنطقة عامة ».

واضاف ان « إسرائيل » لا تقدم للفلسطينيين في القرى غير المعترف بها أي خدمات، وفقط تجبي الضرائب من السكان، وتهدم بيوتهم، وتعمل على محاصرتهم، وتسد ابواب الرزق في وجوههم، وتعمل على تجهيلهم دينيا وعلميا.

واكد انه سيدعو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وادارة الحركة الاسلامية في النقب للاجتماع لاتخاذ الخطوات النضالية اللازمة، ضد هدم المساجد والبيوت.