السعودية تعرض على تركيا مشروعاً عملاقاً بقيمة 240 مليار دولار

دعت صحيفة صباح المقربة للحكومة التركية أن المملكة السعودية على اتصال بتركيا بشأن مليوني وحدة سكنية تخطط لإنشاءها.



وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين السعوديين يريدون تكليف المقاولين الأتراك بالمشروع الذي ستبلغ قيمته 240 مليار دولار.



وتناولت الصحيفة الخبر على النحو التالي:



“ذكر مدير شركة أملاك كونوت (Emlak Konut) العقارية أنهم التقوا مجددا مع مسؤولين وزاريين سعوديين في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في 29 من ديسمبر قائلاً: “أجرينا أول اتصال مع الجانب السعودي قبل نحو عام. وقبل نحو شهرين أتى مسؤولون سعوديون لزيارتنا مرة أخرى. حيث إنهم يدرسون إمكانية العمل مع الشركات العقارية في كل أنحاء العالم؛ لأنهم يخططون بناء 1.5-2 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات. ونحن بدورنا شرحنا لهم نظامنا ونماذجنا”.



وكان مدير هيئة الإسكان الجماعي التركية محمد أرجون توران قد قال في تصريحاته لصحيفة صباح إن المسؤولين السعوديين طلبوا مساعدتهم مؤكدين حاجتهم إلى بناء مليوني وحدة سكنية في المملكة.



وأوضح توران أنهم سيجمعون الشركات العاملة في قطاع المقاولات في تركيا تحت مظلة واحدة قائلاً: “سنتولى العمل وسنتقاسم المشروع فيما بين شركات بلادنا، وسنبحث هذا مع مؤسسات القطاع أيضاً”.