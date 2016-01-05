مسافرون يهود يجبرون طائرة على انزال فلسطينيين بمطار اثينا

ذكرت الاذاعه العبرية العامة بان مسافرين يهود اجبروا طاقم طائرة تابعة لشركة( اجيان ايرلاينز) في مطار اثينا اليوناني على انزال فلسطينيين من فلسطينيي اراضي 48 المحتلة لانهم خائفون من السفر جوا وهما على متن الطائرة.

و وفقاً للاذاعة، فقد وصلت الشرطة اليونانية للمطار، وقامت بتفتيش الفلسطينيين، حيث لم تعثر معهما على اي شيئ مشبوه ولكن عدد من المسافرين الاسرائيليين نزلوا من الطائرة ورفضوا الصعود الا بعد انزال الفلسطينيين، وبالفعل فقد تم انزالهما من الطائرة التي تأخرت عن موعد اقلاعها ساعة ونصف في حين ان الفلسطينيين غادرا اثينا نحو « اسرائيل » اليوم الثلاثاء