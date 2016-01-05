موقع أمني: القبة الحديدية ليست بعقبة أمام للمقاومة

ذكر موقع أمني، أن المقاومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أطلقت عدة تجارب صاروخية بشكل متزايد ومكثف في إطار التطوير المستمر التي تسعى من خلاله المقاومة إلى تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية.

وأفاد مصدر مطلع لموقع « المجد الأمني »، أن تطوير المقاومة الفلسطينية لصواريخها يسير في خمسة اتجاهات متوازية بحيث يكمل كل منهما الآخر.

والاتجاهات الخمسة هي تطوير مدى الصواريخ بحيث تصل لأبعد مدى ممكن، وتطوير دقة الصواريخ بحيث تسقط في أماكن محددة بدقة كبيرة، وتطوير الرأس المتفجر بحيث يُمكنه من التدمير بشكل أكبر وأوسع.

أما التطوير الرابع فيتمثل في عملية الإفلات من القبب الحديدية التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعمل على تطوير قدراتها بشكل مستمر، والتطوير الخامس فهو عبارة عن تطوير راجمات الصواريخ بحيث تعطي فاعلية بشكل أكبر وأوسع وأدق.

وأضاف المصدر أن المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة عبر الإعلام للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة عام 2014 في أنها ستطلق مجموعة من الصواريخ في ساعة معينة وتحدت الاحتلال بأن يتمكن من إسقاطها ولكن الاحتلال سجل فشلاً في ذلك.

وتابع بأن عقبة منظومة القبة الحديدية التي لطالما روج الاحتلال لها تم تجاوزها منذ زمن طويل ولم تصبح عقبة لدى المقاومة الفلسطينية، وحتى في ظل التطوير المستمر على منظومة القبة الحديدية من قبل الاحتلال فإن ذلك لن يجدي نفعاً.

وأكد المصدر على أن المقاومة كانت تدرك ذلك تماماً منذ سنوات وعملت على تخطي هذه العقبات ولديها خطط بديلة في حال طور الاحتلال منظومة القبة الحديدية.

وختم المصدر بأن المقاومة اليوم هي أقوى بكثير مما كانت عليه في العدوان على غزة عام 2014 ولديها إمكانيات وقدرات أكبر.